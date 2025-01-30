Ревнивый мститель-пироман задержан в Минске

Затаив обиду на женщину и друга, он пошел к себе домой, надел балаклаву и взял пакет с сухими средствами для розжига, чтобы, по его мнению, восстановить «справедливость». Как позже выяснилось, это был не единственный его акт возмездия — тем же утром бригада спасателей тушила поблизости двухэтажный дом на 2-м переулке Можайского.