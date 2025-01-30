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Ревнивый мститель-пироман задержан в Минске

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали минчанина по подозрению в совершении поджогов жилых деревянных домов в Минске, на местах происшествия работают следователи, сообщили в группе по информации и связи с общественностью УСК по Минску.

Источник: Sputnik.by

По предварительной информации, в четверг около четырех часов утра спасатели выбыли по сообщению о пожаре в частном доме на улице Щепкина. На момент прибытия пожарных деревянная часть строения уже пылала.

Установлено, что причиной пожара стал умышленный поджог, который устроил 40-летний минчанин.

сообщили в УСК

По данным следствия, накануне мужчина распивал спиртные напитки в гостях у сожительницы, где собралась компания.

Во время застолья между ним и другим мужчиной возник конфликт на почве ревности, началась драка.

сказали следователи

Затаив обиду на женщину и друга, он пошел к себе домой, надел балаклаву и взял пакет с сухими средствами для розжига, чтобы, по его мнению, восстановить «справедливость». Как позже выяснилось, это был не единственный его акт возмездия — тем же утром бригада спасателей тушила поблизости двухэтажный дом на 2-м переулке Можайского.

Окончательная правовая оценка действиям задержанного будет дана Советским (Минска) районным отделом Следственного комитета по результатам расследования.