Парень, выживший при взрыве газа в Нововоронеже, признался в убийстве мамы

Напомним, ЧП произошло 6 ноября. Изначально предполагалось, что женщина погибла в результате пожара, который произошел после хлопка газа. Однако, учитывая проверенные следственным путем версии и собранные доказательства, выяснилось, что она умерла за несколько за несколько дней до происшествия. Установлено, что к ее смерти причастен сын, ему уже предъявлено обвинение в убийстве. На допросе подросток признался, сейчас он находится в психиатрическом стационаре, где ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.