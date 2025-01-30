Парень, выживший при взрыве газа в Нововоронеже, признался в убийстве мамы

16-летний парень, выживший при взрыве газа в Нововоронеже, признался в убийстве матери, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
Напомним, ЧП произошло 6 ноября. Изначально предполагалось, что женщина погибла в результате пожара, который произошел после хлопка газа. Однако, учитывая проверенные следственным путем версии и собранные доказательства, выяснилось, что она умерла за несколько за несколько дней до происшествия. Установлено, что к ее смерти причастен сын, ему уже предъявлено обвинение в убийстве. На допросе подросток признался, сейчас он находится в психиатрическом стационаре, где ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.
По предварительной информации, ночью 3 ноября парень нанес матери множественные удары и колото-резаные раны, от которых она скончалась. Что подросток использовал в качестве оружия, пока не известно.
Чтобы скрыть преступление он открыл кран на газовой трубе и устроил пожар с помощью зажигалки.
«В настоящее время по уголовным делам продолжаются допросы свидетелей, запрошены и изучаются необходимые документы, проводятся осмотры, назначен ряд судебных экспертиз, продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в ведомстве.