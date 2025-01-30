Шок: В Молдове во время родов скончалась женщина и ребенок — начато расследование

Женщина, планировавшая рожать третьего ребенка, была госпитализирована в Единецкую больницу 27 января. 29 января около 03:00 у нее начались роды, и врач не выявил осложнений. Спустя три часа у нее произошла остановка сердца, реанимирование, длившееся 40 минут, оказалось безуспешным. В 07:00 медики констатировали смерть матери и ее ребенка.