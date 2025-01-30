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Шок: В Молдове во время родов скончалась женщина и ребенок — начато расследование

Трагедия произошла в среду, 29 января, около 7:00 утра, в родильном отделении Единецкой районной больницы.

Источник: Комсомольская правда

Беременная женщина и ее нерожденный ребенок скончались в больнице в Единцах.

32-летняя мама и ее малыш скончались во время родов в районной больнице города Единцы 29 января в 7 утра.

У погибшей женщины остались двое детей.

Минздрав начал внутреннее расследование.

Спецкомиссия соберется на заседание 31 января 2025 года для рассмотрения этого случая.

Женщина, планировавшая рожать третьего ребенка, была госпитализирована в Единецкую больницу 27 января. 29 января около 03:00 у нее начались роды, и врач не выявил осложнений. Спустя три часа у нее произошла остановка сердца, реанимирование, длившееся 40 минут, оказалось безуспешным. В 07:00 медики констатировали смерть матери и ее ребенка.

Соболезнуем…