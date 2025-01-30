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Водитель легковой машины погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

На трассе Ростов — Ставрополь опрокинулась легковая машина, водитель погиб на месте.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Ростов — Ставрополь в Ростовской области после ДТП погиб 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора». Об этом сообщили региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла утром 30 января. Предварительно, мужчина за рулем легкового автомобиля не выдержал безопасную скорость движения и съехал в правый кювет. Автомобиль после этого опрокинулся.

— Пострадавший водитель умер до прибытия скорой медицинской помощи. Сейчас детали произошедшего выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Всех водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.