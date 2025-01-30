Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Позже Мосгорсуд заменил одной из них — Екатерине Самуцевич — реальное наказание на условное. Толоконникова и Мария Алехина были амнистированы в декабре 2013 года.