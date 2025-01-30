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Ушел и не вернулся: в Уфе пропал 25-летний кареглазый парень

В Уфе пропал 25-летний Никита Игнатьев.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сутки не могут найти 25-летнего Никиту Игнатьева. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По информации поисковиков, об уфимце нет никаких вестей с 29 января. В этот день он вышел из дома, но так и не вернулся. По словам близких, в день пропажи на Никите Игнатьеве были черная куртка, сине-голубая олимпийка, темные спортивные штаны, темно-зеленые трико, такого же цвета кроссовки, а также серо-черная шапка.

Приметы: рост 186 см, среднего телосложения, волосы тёмные, глаза карие.

Если Вам известно местонахождение уфимца, просьба сообщать по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

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