Ушел и не вернулся: в Уфе пропал 25-летний кареглазый парень

По информации поисковиков, об уфимце нет никаких вестей с 29 января. В этот день он вышел из дома, но так и не вернулся. По словам близких, в день пропажи на Никите Игнатьеве были черная куртка, сине-голубая олимпийка, темные спортивные штаны, темно-зеленые трико, такого же цвета кроссовки, а также серо-черная шапка.