Все самолеты из Бельгии направили за рубеж из-за сбоя

Сбой в системе, которая управляет воздушным пространством Бельгии на высоте до 7,5 км, произошел около 15:00 по местному времени (13:00 мск). Она «не работает должным образом», сообщал представитель Skeyes Курт Вервиллиген.
Система была перезапущена, и скоро посадка и взлет лайнеров в Бельгии должны возобновиться. Сбой затронул все крупнейшие аэропорты страны — брюссельский в коммуне Завентем, в Антверпене, Льеже, Шарлеруа, Остенде.
Полеты на высоте свыше 7,5 тыс. м были продолжены.
В июле прошлого года в работе авиакомпаний США, ЕС, Австралии и других стран произошел массовый сбой, связанный с проблемами в облачной программе Azure от Microsoft. О приостановке полетов из-за сбоя объявили, в частности, крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines. Turkish Airlines сообщила о глобальном сбое, вызвавшем проблемы с бронированием билетов и регистрацией. Приостанавливали работу международный аэропорт Сиднея и аэропорт Берлин-Бранденбург.