Все самолеты из Бельгии направили за рубеж из-за сбоя

В июле прошлого года в работе авиакомпаний США, ЕС, Австралии и других стран произошел массовый сбой, связанный с проблемами в облачной программе Azure от Microsoft. О приостановке полетов из-за сбоя объявили, в частности, крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines. Turkish Airlines сообщила о глобальном сбое, вызвавшем проблемы с бронированием билетов и регистрацией. Приостанавливали работу международный аэропорт Сиднея и аэропорт Берлин-Бранденбург.