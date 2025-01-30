Начальник пожарной охраны: выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет

Авиакатастрофа произошла вечером в среду в небе над Вашингтоном. Пассажирский самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас) и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. В общей сложности на воздушных судах, упавших в реку Потомак, находилось 67 человек.