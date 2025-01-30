Пилоты столкнувшегося с самолетом вертолета были в очках ночного видения

«Я бы сказал, что каждый день, с понедельника по пятницу, по крайней мере, один, если не несколько самолетов моей роты, не говоря уже о целом батальоне, летали по этому маршруту», — рассказал телеканалу Брэд Боуман, бывший пилот и старший директор Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий.