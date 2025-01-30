Умер глава военного крыла ХАМАС

31 июля 2024 года главу ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране вскоре после встречи с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Также сообщалось о гибели его 12 родственников. Только 24 декабря 2024 года Израиль впервые признал причастность к ликвидации Хании.