Семьям погибших в Калужской области лесничих выплатят по миллиону рублей

«Семьям троих погибших при исполнении служебного долга лесников из Куйбышевского района окажем поддержку. Каждой семье выплатим по одному миллиону рублей из областного бюджета», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что местные власти помогут с организацией похорон и тоже окажут материальную поддержку. «Скорбим вместе с родными и близкими погибших. Глава Рослесхоза Иван Васильевич Советников присоединяется к соболезнованиям. Светлая память», — написал Шапша.
Накануне житель деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области убил трех из пяти сотрудников ГКУ КО «Куйбышевское лесничество», еще двух — мужчину и женщину — взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним из тел внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены. Лесничие направлялись в лес проверить сведения о незаконной вырубке. По данным СУСК, ранее судимый мужчина стрелял, предварительно, из пистолета ТТ.
Погибшие — заместитель директора ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» Алексей Агеев, водитель автомобиля Геннадий Богачев, лесник Виктор Чугунов.
По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела — по статьям «Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности», «Незаконное лишение свободы», «Умышленное уничтожение имущества путем поджога», «Незаконный оборот оружия». Все материалы объединены в одно производство.