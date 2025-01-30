Семьям погибших в Калужской области лесничих выплатят по миллиону рублей

Накануне житель деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области убил трех из пяти сотрудников ГКУ КО «Куйбышевское лесничество», еще двух — мужчину и женщину — взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним из тел внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены. Лесничие направлялись в лес проверить сведения о незаконной вырубке. По данным СУСК, ранее судимый мужчина стрелял, предварительно, из пистолета ТТ.