Столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: Подробности о текущей ситуации на 30 января 2025 года

Что известно об авиакатастрофе в США
В Вашингтоне после столкновения с вертолетом Black Hawk самолет Bombardier CRJ700 рухнул в реку Потомак. На борту находились 64 человека, в том числе фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В вертолете было три человека. Из воды извлечены 28 тел.
На борту потерпевшего крушение самолета в США находились тренеры и фигуристы
По предварительным данным, на борту находились восемь фигуристов и четыре тренера. Погибли шесть фигуристов и два тренера, среди которых Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
СМИ раскрыли подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Дайверы обнаружили один из двух черных ящиков упавшего самолета, столкнувшегося с вертолетом на высоте 90 метров. Самолет разлетелся на части, которые находятся на глубине 1,5−2,5 метров.
В ФБР заявили об отсутствии признаков терроризма в авиакатастрофе в США
В столкновении пассажирского самолета Bombardier и военного вертолета Black Hawk над Вашингтоном нет признаков терроризма и криминала, сообщили в ФБР.
В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета
Спасательная операция на месте крушения прекращена. Начальник пожарной охраны сообщил, что надежды на выживших нет, и операция переходит в восстановительную фазу.
В Минтрансе США прокомментировали авиакатастрофу в Вашингтоне
Шон Даффи заявил, что столкновение самолета American Airlines и вертолета Black Hawk можно было предотвратить, несмотря на то что оба судна следовали стандартными схемами полета. Он поддержал Трампа в критике действий пилотов и авиадиспетчеров.