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Столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: Подробности о текущей ситуации на 30 января 2025 года

В небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет и вертолет США. На борту Bombardier CRJ700 находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации на 30 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
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Что известно об авиакатастрофе в США

В Вашингтоне после столкновения с вертолетом Black Hawk самолет Bombardier CRJ700 рухнул в реку Потомак. На борту находились 64 человека, в том числе фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В вертолете было три человека. Из воды извлечены 28 тел.

На борту потерпевшего крушение самолета в США находились тренеры и фигуристы

По предварительным данным, на борту находились восемь фигуристов и четыре тренера. Погибли шесть фигуристов и два тренера, среди которых Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

СМИ раскрыли подробности авиакатастрофы в Вашингтоне

Дайверы обнаружили один из двух черных ящиков упавшего самолета, столкнувшегося с вертолетом на высоте 90 метров. Самолет разлетелся на части, которые находятся на глубине 1,5−2,5 метров.

В ФБР заявили об отсутствии признаков терроризма в авиакатастрофе в США

В столкновении пассажирского самолета Bombardier и военного вертолета Black Hawk над Вашингтоном нет признаков терроризма и криминала, сообщили в ФБР.

В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета

Спасательная операция на месте крушения прекращена. Начальник пожарной охраны сообщил, что надежды на выживших нет, и операция переходит в восстановительную фазу.

В Минтрансе США прокомментировали авиакатастрофу в Вашингтоне

Шон Даффи заявил, что столкновение самолета American Airlines и вертолета Black Hawk можно было предотвратить, несмотря на то что оба судна следовали стандартными схемами полета. Он поддержал Трампа в критике действий пилотов и авиадиспетчеров.