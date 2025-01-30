«Уральские авиалинии» разобрали самолет, севший в пшеничном поле в Сибири

«Инженерно-технический состав авиакомпании завершил работы по демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна Airbus А320 c бортовым номером RA-73805. На данный момент уже демонтированы двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы. Снята вся электроника: компьютеры, датчики, антенны. Самыми последними были демонтированы стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации, мы сегодня начали этот процесс. Распил воздушного судна планируем завершить в течение нескольких дней», — рассказала собеседница агентства.
В пресс-службе отметили, что все снятые компоненты прибыли в Екатеринбург, где пройдут процедуру проверки и оценки возможности дальнейшей эксплуатации.
Ранее авиакомпания отмечала, что не позднее февраля вывезет с поля все элементы самолета. Первоначально осенью прошлого года у воздушного судна сняли внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов, сертификат летной годности у него уже аннулировали.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала «зеленая» гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе «зеленой» гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.