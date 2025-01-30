«Уральские авиалинии» разобрали самолет, севший в пшеничном поле в Сибири

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала «зеленая» гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе «зеленой» гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.