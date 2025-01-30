NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном

По данным отчета, нехватка персонала усложняла координацию, так как пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты и не всегда могут слышать друг друга.
Издание отмечает, что проблема дефицита диспетчеров актуальна по всей стране. В аэропорту имени Рейгана в сентябре 2023 года работало 19 сертифицированных специалистов, тогда как целевой уровень составляет 30 человек. Из-за нехватки кадров многим диспетчерам приходится работать до шести дней в неделю и по десять часов в день.
FAA пока официально не прокомментировало ситуацию.
Ранее американский авиарегулятор сообщил, что региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
По словам директора спортивного клуба Бостона Дуга Зегибе, среди погибших — фигуристы и тренеры, в том числе чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа в США произошла в феврале 2009 года, когда пассажирский самолет упал на жилой дом в Нью-Йорке, унеся жизни 50 человек.