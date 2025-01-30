NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном

Издание отмечает, что проблема дефицита диспетчеров актуальна по всей стране. В аэропорту имени Рейгана в сентябре 2023 года работало 19 сертифицированных специалистов, тогда как целевой уровень составляет 30 человек. Из-за нехватки кадров многим диспетчерам приходится работать до шести дней в неделю и по десять часов в день.