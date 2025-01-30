Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США затрудняются назвать точную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте Тодд Инмен пояснил, что ответ на этот вопрос будет получен в ходе расследования.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Власти США пока не могут сказать, что стало причиной авиакатастрофы в Вашингтоне — человеческий или механический фактор. Об этом заявил на пресс-конференции сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) США Тодд Инмен.

«Мы не располагаем достаточным количеством фактов, чтобы подтвердить или исключить человеческий фактор, механические факторы», — заявил он, пояснив, что этот вопрос рассматривается в рамках расследования, проводимого НСБТ.

По его словам, для установления причин катастрофы необходимо время.