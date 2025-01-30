В США затрудняются назвать точную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Власти США пока не могут сказать, что стало причиной авиакатастрофы в Вашингтоне — человеческий или механический фактор. Об этом заявил на пресс-конференции сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) США Тодд Инмен.