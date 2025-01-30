В Испании произошел взрыв на заводе боеприпасов Rheinmetall

Как сообщают радиостанции, взрыв прозвучал около 16:20 по местному времени (18:20 мск). После него на месте начался пожар, который охватил 2 тыс. кв. м, в основном заросшие кустарником. Cadena Ser пишет, что горел лесной массив, и что было два очага возгорания — во втором месте пламя охватило площадь в 1 тыс. кв. м. Огонь уже потушили, передают Onda Regional и Heraldo.