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NTSB: бортовые самописцы после авиакатастрофы в Вашингтоне еще не найдены

Среди причин авиакатастрофы в Вашингтоне не исключают человеческий фактор.

Источник: Аргументы и факты

Бортовые самописцы военного вертолета и гражданского самолета, столкнувшихся в Вашингтоне, пока не обнаружены.

Об этом сообщила председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Хоменди.

По ее словам, устройства находятся под водой, и их местонахождение известно, однако доступ к ним пока невозможен.

Представитель NTSB уточнил, что при расследовании причин происшествия рассматриваются все версии, включая человеческий фактор и возможные технические неисправности. На данный момент недостаточно данных, чтобы исключить одну из этих гипотез.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь с передачей останков погибших при крушении самолета возле Вашингтона россиян.