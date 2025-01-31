NTSB: бортовые самописцы после авиакатастрофы в Вашингтоне еще не найдены

Бортовые самописцы военного вертолета и гражданского самолета, столкнувшихся в Вашингтоне, пока не обнаружены.
Об этом сообщила председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Хоменди.
По ее словам, устройства находятся под водой, и их местонахождение известно, однако доступ к ним пока невозможен.
Представитель NTSB уточнил, что при расследовании причин происшествия рассматриваются все версии, включая человеческий фактор и возможные технические неисправности. На данный момент недостаточно данных, чтобы исключить одну из этих гипотез.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь с передачей останков погибших при крушении самолета возле Вашингтона россиян.