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NTSB: США пока не могут назвать точную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Причина авиакатастрофы в Вашингтоне остаётся неизвестной, и специалисты не могут однозначно сказать, что именно привело к столкновению пассажирского самолёта с военным вертолётом. Об этом на брифинге заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Тодд Инмен.

Источник: Life.ru

«Мы не располагаем достаточным количеством фактов, чтобы подтвердить или исключить человеческий фактор, механические факторы», — отметил он.

Глава NTSB Дженнифер Хоменди добавила, что полученные ведомством данные нуждаются в тщательной проверке перед вынесением первого вердикта.

Напомним, что 30 января пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом при заходе на посадку в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, включая российских фигуристов, а экипаж винтокрылой машины составлял три человека. Тела жертв продолжают извлекать из реки Потомак.