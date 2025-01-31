NTSB: США пока не могут назвать точную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

«Мы не располагаем достаточным количеством фактов, чтобы подтвердить или исключить человеческий фактор, механические факторы», — отметил он.
Глава NTSB Дженнифер Хоменди добавила, что полученные ведомством данные нуждаются в тщательной проверке перед вынесением первого вердикта.
Напомним, что 30 января пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом при заходе на посадку в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, включая российских фигуристов, а экипаж винтокрылой машины составлял три человека. Тела жертв продолжают извлекать из реки Потомак.