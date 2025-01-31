Прокуратура требует закрыть гостиницу в Уссурийске после пожара с погибшим

В Уссурийске 25 января произошел пожар в гостинице на улице 2-я Озёрная. В результате инцидента погиб 48-летний мужчина. Совместная проверка прокуратуры и инспекторов Госпожнадзора МЧС России выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности в здании, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Среди нарушений: отсутствие пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, аварийно-спасательных устройств и первичных средств пожаротушения. Прокурор возбудил в отношении индивидуального предпринимателя, владеющего гостиницей, дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Кроме того, прокуратура подала иск к предпринимателю и собственнику здания с требованием устранить выявленные нарушения. Также ведомство ходатайствовало о запрете эксплуатации здания до устранения нарушений, однако суд отказал в удовлетворении этого требования. Прокуратура намерена обжаловать это решение в вышестоящем суде.
«По факту произошедшего по материалам прокурорской проверки также возбуждено уголовное дело по п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека)», — сообщили в надзорном ведомстве.
Расследование взято на контроль. Отмечается, что Следком проводит необходимые следственные действия, включая проверку законности ввода здания в эксплуатацию и действий должностных лиц, ответственных за это решение.
Напомним, во Владивостоке владелица гостиницы обвиняется в нарушении пожарной безопасности. Отмечается, что с июня 2020 года по апрель 2024 года обвиняемая эксплуатировала нежилое двухэтажное помещение под гостиницу на улице Уткинской во Владивостоке, где были грубо нарушены правила пожарной безопасности.