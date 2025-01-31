Прокуратура требует закрыть гостиницу в Уссурийске после пожара с погибшим

Кроме того, прокуратура подала иск к предпринимателю и собственнику здания с требованием устранить выявленные нарушения. Также ведомство ходатайствовало о запрете эксплуатации здания до устранения нарушений, однако суд отказал в удовлетворении этого требования. Прокуратура намерена обжаловать это решение в вышестоящем суде.