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Ночью из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома в Хабаровске

Один пострадавший госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 31 января в Хабаровске загорелся жилой дом на улице Трехгорной. Пожар начался на третьем этаже, горели домашние вещи. Огонь повредил кровлю и оплавил сайдинг на внешней стене. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Все жильцы были эвакуированы, одного человека вывели с помощью спасательного устройства. 40-летняя женщина, отравившаяся дымом, была доставлена в больницу», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На тушение пожара прибыли 24 человека и семь единиц техники. В 1:52 все работы были завершены. Сейчас специалисты МЧС выясняют, что стало причиной возгорания.

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