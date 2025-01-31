Ночью из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома в Хабаровске

В ночь на 31 января в Хабаровске загорелся жилой дом на улице Трехгорной. Пожар начался на третьем этаже, горели домашние вещи. Огонь повредил кровлю и оплавил сайдинг на внешней стене. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.