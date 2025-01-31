Электромонтер из Братска отдал лжеброкерам два миллиона рублей

Электромонтер даже взял несколько кредитов. Со слов афериста это могло увеличить прибыль. Когда сибиряк решил вернуть деньги, обманщики заявили, что нужно найти «бенефициаров» и оплатить комиссию. Только вот мужчина не выполнил условия и счет был заблокирован. Как можно догадаться — деньги ушли мошенникам.