Электромонтер из Братска отдал лжеброкерам два миллиона рублей

Электромонтер из Братска перевел на счета мошенников два миллиона рублей. Незнакомец связался с 40-летним сибиряком по телефону и предложил заработать на торговле ценными бумагами. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
— В ходе беседы злоумышленник предложил заявителю установить на смартфон специальное приложение, а также перевести деньги на якобы «брокерский счет». На протяжении 4-х дней мужчина перечислял средства на указанные счета, — поделились правоохранители.
Электромонтер даже взял несколько кредитов. Со слов афериста это могло увеличить прибыль. Когда сибиряк решил вернуть деньги, обманщики заявили, что нужно найти «бенефициаров» и оплатить комиссию. Только вот мужчина не выполнил условия и счет был заблокирован. Как можно догадаться — деньги ушли мошенникам.