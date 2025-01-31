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Суд над создателями «Наливкина» начался в Приморье

В Уссурийске стартовал судебный процесс над режиссером Андреем Клочковым и продюсером Семеном Вавиловым, создателями скетч-шоу «Наливкин», сообщает ИА DEITA.RU. Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник: ДЕЙТА

Создателей шоу обвиняют в хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ из-за видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», где вымышленный чиновник использует предмет, похожий на гранатомет.

Судебное разбирательство затягивается: первое заседание перенесли из-за отпуска судьи, а защита продолжает настаивать на абсурдности обвинений.

Авторы «Наливкина» заявляют, что в ролике использовалась только пиротехника, а съемки велись в безлюдном месте. Однако силовики усмотрели в постановочном видео признаки преступления.

Проект «Наливкин» неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, а его участники подвергались административным наказаниям. Сейчас шоу приостановлено, а его создатели занялись выпуском защитной экипировки для участников СВО.