Суд над создателями «Наливкина» начался в Приморье

Создателей шоу обвиняют в хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ из-за видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», где вымышленный чиновник использует предмет, похожий на гранатомет.
Судебное разбирательство затягивается: первое заседание перенесли из-за отпуска судьи, а защита продолжает настаивать на абсурдности обвинений.
Авторы «Наливкина» заявляют, что в ролике использовалась только пиротехника, а съемки велись в безлюдном месте. Однако силовики усмотрели в постановочном видео признаки преступления.
Проект «Наливкин» неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, а его участники подвергались административным наказаниям. Сейчас шоу приостановлено, а его создатели занялись выпуском защитной экипировки для участников СВО.