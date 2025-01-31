Уголовное дело о столкновении танкеров рассмотрят в суде в Иркутской области

Уголовное дело о загрязнении окружающей среды, возбужденное после столкновения танкеров на Лене, поступило в Кировский суд Иркутской области. Обвинение предъявлено механику танкера, который нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что повлекло по неосторожности причинение ущерба более 1,2 млрд рублей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Приангарья.