Уголовное дело о столкновении танкеров рассмотрят в суде в Иркутской области

Уголовное дело о загрязнении окружающей среды, возбужденное после столкновения танкеров на Лене, поступило в Кировский суд Иркутской области. Обвинение предъявлено механику танкера, который нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что повлекло по неосторожности причинение ущерба более 1,2 млрд рублей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Приангарья.
Также установлено, что транспортировка химических веществ производилась с нарушением, из-за чего произошло загрязнение окружающей среды. В качестве ответчика по уголовному делу признано Ленское объединенное речное пароходство. На имущество организации наложен арест более 1,2 млрд рублей.
Напомним, что 12 июня 2023 года произошло столкновение двух судов на реке Лена в районе поселка Алексеевск Киренского района. В результате инцидента была повреждена цистерна с бензином, в водоем попало порядка 82 тонн нефтепродуктов.
По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела — «Загрязнение окружающей среды опасными продуктами», а также «Нарушение правил судоходства». Также административные дела возбуждены в отношении капитана и членов экипажа танкера «Ерофей Хабаров».