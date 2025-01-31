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Глава СКР запросил доклад по делу о нападении на педиатра в Иркутске

Медик поделилась неприятной историей в эфире федерального канала.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР запросил доклад по делу о нападении на врача-педиатра в Иркутске. Медик столкнулась с неадекватным поведением пациента. Об этом сообщает информационный центр СКР.

— Уголовное дело по факту нападения на врача в Иркутске по решению надзорного ведомства расследуется в органах внутренних дел, — поделились в ведомстве.

Руководителю Следкома Иркутской области также поручили представить доклад о произошедшем и принятых мерах. Ещё один случай, озвученный на программе, произошел с врачом-стоматологом из Воронежа. Медик получила от пациента серьезные травмы и не могла работать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что казачьему обществу из Братска выписали штраф за неисполнение предписания Россельхознадзора. Надзорный орган потребовал правообладателя сельхозземли расчистить ее от сорняков.

СК