Глава СКР запросил доклад по делу о нападении на педиатра в Иркутске

Глава СКР запросил доклад по делу о нападении на врача-педиатра в Иркутске. Медик столкнулась с неадекватным поведением пациента. Об этом сообщает информационный центр СКР.
— Уголовное дело по факту нападения на врача в Иркутске по решению надзорного ведомства расследуется в органах внутренних дел, — поделились в ведомстве.
Руководителю Следкома Иркутской области также поручили представить доклад о произошедшем и принятых мерах. Ещё один случай, озвученный на программе, произошел с врачом-стоматологом из Воронежа. Медик получила от пациента серьезные травмы и не могла работать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что казачьему обществу из Братска выписали штраф за неисполнение предписания Россельхознадзора. Надзорный орган потребовал правообладателя сельхозземли расчистить ее от сорняков.