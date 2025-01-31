Инициатор аварии на трассе Омск — Тара скончался в карете скорой помощи

35-летний водитель микроавтобуса скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, спасти мужчину не удалось. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель не соблюдал безопасную дистанцию. Из-за нарушения ПДД он не успел среагировать на маневр грузового автомобиля, который совершал поворот налево.