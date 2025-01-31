Инициатор аварии на трассе Омск — Тара скончался в карете скорой помощи

Смертельное ДТП произошло накануне днем в 15:30 в Любинском районе. На 504 километре автодороги Омск — Тара водитель «ГАЗели» врезался в грузовик. В момент аварии в салоне находились двое мужчин, которые также получили травмы.
35-летний водитель микроавтобуса скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, спасти мужчину не удалось. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель не соблюдал безопасную дистанцию. Из-за нарушения ПДД он не успел среагировать на маневр грузового автомобиля, который совершал поворот налево.
В медицинское учреждение также доставлены двое пассажиров «ГАЗели»: мужчины 1983 и 1950 годов рождения.
Ранее мы писали, что водителя «ГАЗели» зажало в момент ДТП в кабине микроавтобуса.