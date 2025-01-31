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Ревнивец сжег авто бывшего мужа своей возлюбленной в Нижнеилимском районе

Сибиряк поджег «Тойоту» и убежал.

Источник: ГУ МВД

Очередная любовная драма закончилась поджогом авто в Нижнеилимском районе. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, в поселке Новая Игирма 44-летний мужчина сжег «Тойоту Виш» по улице Калинина и убежал. О пожаре сообщил бдительный гражданин. Он даже попытался догнать нарушителя, но сибиряк оказался быстрее.

— Незамедлительно прибывшая на место следственно-оперативная группа опросила очевидцев, после чего были установлены приметы поджигателя. Спустя несколько часов участковые задержали подозреваемого. С его слов, указанные действия он совершил из-за личной неприязни, а также длительного конфликта с бывшим мужем своей сожительницы, — поделились в ведомстве.

Мужчина раньше уже был судим. Сейчас специалисты проводят экспертизу. Стоит вопрос о заведении уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СКР заинтересовался делом о нападении на педиатра из Иркутска.