Ревнивец сжег авто бывшего мужа своей возлюбленной в Нижнеилимском районе

Очередная любовная драма закончилась поджогом авто в Нижнеилимском районе. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, в поселке Новая Игирма 44-летний мужчина сжег «Тойоту Виш» по улице Калинина и убежал. О пожаре сообщил бдительный гражданин. Он даже попытался догнать нарушителя, но сибиряк оказался быстрее.
— Незамедлительно прибывшая на место следственно-оперативная группа опросила очевидцев, после чего были установлены приметы поджигателя. Спустя несколько часов участковые задержали подозреваемого. С его слов, указанные действия он совершил из-за личной неприязни, а также длительного конфликта с бывшим мужем своей сожительницы, — поделились в ведомстве.
Мужчина раньше уже был судим. Сейчас специалисты проводят экспертизу. Стоит вопрос о заведении уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».
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