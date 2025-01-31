Ревнивец сжег авто бывшего мужа своей возлюбленной в Нижнеилимском районе

— Незамедлительно прибывшая на место следственно-оперативная группа опросила очевидцев, после чего были установлены приметы поджигателя. Спустя несколько часов участковые задержали подозреваемого. С его слов, указанные действия он совершил из-за личной неприязни, а также длительного конфликта с бывшим мужем своей сожительницы, — поделились в ведомстве.