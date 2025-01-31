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В Приморье предотвратили хищение пяти миллиардов рублей

В Приморье предотвратили кражу пяти миллиардов рублей, выделенных на соцобъекты.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. Прокуроры Приморья предотвратили хищение почти 5 миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство в регионе социально-значимых объектов по концессии, сообщил на итоговой коллегии надзорного ведомства прокурор Приморья Сергей Столяров.

«Предотвращено хищение почти 5 миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию концессий по возведению социально-значимых образовательных и спортивных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе», — сказал прокурор.

Он отметил, что в 2024 году надзорные меры способствовали завершению строительства, ремонта и вводу в эксплуатацию 12 социально-значимых объектов в рамках национальных проектов. Благоустроено свыше 300 дворовых территорий, более 40 общественных пространств, отремонтировано более 100 километров дорог.