В красноярском бассейне чуть не погиб 5-летний ребенок

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту госпитализации ребенка, который чуть не утонул в бассейне. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
По данным следствия, 26 января красноярка вместе с двумя сыновьями 5 и 10 лет приехала в бассейн на Пограничников. В какой-то момент она со старшим сыном ушла в раздевалку, младший оставался в детском бассейне. Во время отсутствия взрослых младший пошел купаться во взрослый бассейн и скрылся под водой. Ребенка заметили через пару минут инструкторы и посетитель.
Инструкторы вытащили ребенка из воды, оказали первую помощь, после этого его доставили в больницу.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске воспитательницу детского дома будут судить за истязание детей.