В красноярском бассейне чуть не погиб 5-летний ребенок

По данным следствия, 26 января красноярка вместе с двумя сыновьями 5 и 10 лет приехала в бассейн на Пограничников. В какой-то момент она со старшим сыном ушла в раздевалку, младший оставался в детском бассейне. Во время отсутствия взрослых младший пошел купаться во взрослый бассейн и скрылся под водой. Ребенка заметили через пару минут инструкторы и посетитель.