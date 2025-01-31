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В красноярском бассейне чуть не погиб 5-летний ребенок

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Источник: Следственный комитет РФ

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту госпитализации ребенка, который чуть не утонул в бассейне. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, 26 января красноярка вместе с двумя сыновьями 5 и 10 лет приехала в бассейн на Пограничников. В какой-то момент она со старшим сыном ушла в раздевалку, младший оставался в детском бассейне. Во время отсутствия взрослых младший пошел купаться во взрослый бассейн и скрылся под водой. Ребенка заметили через пару минут инструкторы и посетитель.

Инструкторы вытащили ребенка из воды, оказали первую помощь, после этого его доставили в больницу.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске воспитательницу детского дома будут судить за истязание детей.

СК