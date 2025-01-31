Легковушка сбила мужчину и женщину в центре Иркутска

Утром пятницы, 31 января, водитель «Опеля» сбил в центре Иркутска мужчину и женщину. Как сообщили в ГУ МВД и прокуратуре региона, подробности и обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что авария произошла на улице Ленина.
— Водитель, управляя автомобилем «Опель», допустила наезд на двух пешеходов. На место очевидцы вызвали бригаду медиков, — поделились в прокуратуре Иркутской области.
Мужчина и женщина получили различные травмы. Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств ДТП при необходимости будут приняты меры.