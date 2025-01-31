Легковушка сбила мужчину и женщину в центре Иркутска

Утром пятницы, 31 января, водитель «Опеля» сбил в центре Иркутска мужчину и женщину. Как сообщили в ГУ МВД и прокуратуре региона, подробности и обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что авария произошла на улице Ленина.