Черные ящики упавшего в реку в Вашингтоне самолета отправлены на экспертизу

Черные ящики самолета, потерпевшего крушение в среду в Вашингтоне, были обнаружены и переданы для расшифровки.
Об этом сообщила телекомпания ABC, ссылаясь на источники.
Как уточняется, бортовые самописцы, записывающие переговоры пилотов и параметры полета, извлекли из реки Потомак. Устройства направили в Национальный совет по безопасности на транспорте для дальнейшего анализа.
Ранее наиболее вероятной причиной столкновения пассажирского самолёта и военного вертолета в Соединённых Штатах назвали ошибку диспетчера.