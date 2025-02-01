Часть фигурантов «банды амазонок» была против участия присяжных в процессе

С 2007 года в Ростовской области, группа, прозванная в СМИ «бандой амазонок», убила 10 человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский.