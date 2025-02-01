Часть фигурантов «банды амазонок» была против участия присяжных в процессе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Двое из четырех фигурантов «банды амазонок», осужденных за убийства, разбои и бандитизм на юге России, были против рассмотрения дела судом присяжных, следует из определения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее Ростовский областной суд назначил Инессе и Виктории Тарвердиевым по 25 лет, Анастасии Синельник — 24 года колонии общего режима, Сергею Синельнику — 25 лет колонии строгого режима. Позже апелляционный суд изменил приговор, ужесточив наказание Синельнику до пожизненного лишения свободы и смягчив Инессе Тарвердиевой до 24 лет шести месяцев, Виктории Тарвердиевой — до 24 лет, Анастасии Синельник — 23 лет колонии.
«Приговор постановлен в соответствии с требованиями закона, регламентирующими рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей, и на основании обвинительного вердикта», — говорится в определении суда. Отмечается, что все установленные законом условия для применения именно такой формы судебного разбирательства были соблюдены.
«Согласно материалам дела, осужденные Тарвердиева И. В. и Тарвердиева В. А. поддержали свое ходатайство в ходе предварительного слушания и настаивали на том, чтобы судебное разбирательство проходило с участием присяжных заседателей, Синельник А. В. и Синельник С. А. возражали против рассмотрения дела судом присяжных заседателей», — сказано в материалах.
Синельник ходатайствовали о выделении уголовного дела в отношении них в отдельное производство, однако это могло помешать всестороннему и объективному разрешению дела, поэтому суд им отказал.
Областной суд дважды рассматривал уголовные дела по разным эпизодам в отношении банды, которая орудовала на юге России в 2007—2013 годах.
Как сообщало следствие, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники: сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили людей в Ростовской области, на Ставрополье и в Калмыкии.
С 2007 года в Ростовской области, группа, прозванная в СМИ «бандой амазонок», убила 10 человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский.
Позже вскрылись новые эпизоды преступлений. Инессе Тарвердиевой среди прочего вменялись убийства вместе с сожителем пятерых человек, в том числе двух девочек, на территории Ставропольского края и Калмыкии. Потерпевшими по делу были признаны 98 человек.