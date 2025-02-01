В Емельяновском районе края произошла смертельная авария

По предварительным данным, на 23 км автодороги «Обход г. Красноярска» 29-летний водитель «Тойоты» выехал на встречку и столкнулся с «КамАЗом», после чего съехал с дороги. Как сообщили в ведомстве, за прошлый год водитель «Тойоты» нарушал скоростной режим 21 раз.