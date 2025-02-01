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В Емельяновском районе края произошла смертельная авария

Водитель и ребенок погибли, еще один человек госпитализирован.

Источник: Соцсети

В Емельяновском районе Красноярского края произошла смертельная авария. В результате ДТП два человека погибли и еще один пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по Красноярскому краю.

По предварительным данным, на 23 км автодороги «Обход г. Красноярска» 29-летний водитель «Тойоты» выехал на встречку и столкнулся с «КамАЗом», после чего съехал с дороги. Как сообщили в ведомстве, за прошлый год водитель «Тойоты» нарушал скоростной режим 21 раз.

Водитель легковушки и ребенок, который был на пассажирском сидении, скончались на месте, водител грузовика госпитализировали.