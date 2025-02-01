В Челябинской области за превышение полномочий отдали под суд таможенника

По версии следствия, в ноябре прошлого года он, «действуя из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, за денежное вознаграждение разрешил въезд на территорию Российской Федерации грузовых автомобилей с прицепом, загруженных подкарантинным товаром».