В Челябинской области за превышение полномочий отдали под суд таможенника

Ранее сообщалось о задержании в Троицке ведущего инспектора отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля.
По версии следствия, в ноябре прошлого года он, «действуя из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, за денежное вознаграждение разрешил въезд на территорию Российской Федерации грузовых автомобилей с прицепом, загруженных подкарантинным товаром».
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий, два эпизода), частью 1 статьи 291.2 (мелкое взяточничество, два эпизода) УК РФ.
По данным регионального следственного управления, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.