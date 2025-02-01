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В Пермском крае смертельное ДТП под Верещагино унесло жизни двух человек

В салоне легкового автомобиля находились дети, они выжили.

Источник: ГУ МВД

На территории Верещагинского округа Пермского края днем 31 января произошло смертельное ДТП. В аварии погибли двое взрослых, травмы различной степени тяжести получили дети. О дорожном происшествии сообщила краевая Госавтоинспекция.

По автодороге «Очер-Верещагино-Сива» со стороны Верещагино в направлении села Сива около 15:30 двигался грузовой автомобиль «Вольво» под управлением мужчины 1979 года рождения.

Предварительно установлено, на 50 км водитель допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2199» под управлением мужчины 1997 года рождения.

В результате ДТП водитель и 25-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля погибли. Находившиеся в салоне двое детей получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

По факту смертельного ДТП идет проверка.