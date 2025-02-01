Бастрыкин затребовал подробности смерти сотрудницы парка львов «Тайган»

Напомним, в октябре прошлого года работницу парка львов Леокадию Перевалову насмерть растерзали три хищника. Уголовное дело по факту по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека, уже прекращено, его расследовали в ГСУ СК России по республике Крым. Следователи осмотрели место происшествия, была изъята документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства. К проверке подключалась и прокуратура.