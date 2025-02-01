Бастрыкин затребовал подробности смерти сотрудницы парка львов «Тайган»

Председатель Следственного комитета СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы крымского зоопарка «Тайган».
Напомним, в октябре прошлого года работницу парка львов Леокадию Перевалову насмерть растерзали три хищника. Уголовное дело по факту по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека, уже прекращено, его расследовали в ГСУ СК России по республике Крым. Следователи осмотрели место происшествия, была изъята документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства. К проверке подключалась и прокуратура.
Однако на днях стало известно, что в Информационный центр СК обратился местный житель — муж погибшей. Он не согласен с результатами установления обстоятельств гибели супруги, управляющей структурным подразделением зоопарка. Тело женщины было обнаружено во внутреннем вольере для содержания хищников с многочисленными телесными повреждениями. Мужчина высказывает предположение о несоблюдении в учреждении правил охраны труда, а также отмечает неполноту расследования.
В итоге Бастрыкин затребовал у руководителя Следкома Крыма и Севастополя Владимира Терентьева доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении.