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Землетрясение близ Алматы зафиксировали сейсмостанции

Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмостанции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: ТОО «ННЦСНИ"

Очаг землетрясения располагался в 270 километрах от Алматы.

«Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСНИ” МЧС РК 1 февраля 2025 года в 07:05 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Координаты землетрясения: 41.038 с.ш. 78.387 в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 270 километров на юго-восток от города Алматы», — говорится в оперативном сообщении о землетрясении.

По данным Казахстанского национального центра данных, магнитуда землетрясения составила 4.5. Энергетический класс 9.8. Подземные толчки оказались без ощутимости.