Землетрясение близ Алматы зафиксировали сейсмостанции

«Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСНИ” МЧС РК 1 февраля 2025 года в 07:05 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Координаты землетрясения: 41.038 с.ш. 78.387 в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 270 километров на юго-восток от города Алматы», — говорится в оперативном сообщении о землетрясении.