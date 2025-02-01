От удара влетела в автобус: женщина чуть не погибла, нарушив ПДД

«В районе дома № 7/1 по улице Серышева он допустил наезд на пешехода — женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте, после чего пешеход ударилась об автобус Zhongtong, стоящий на автобусной остановке», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.