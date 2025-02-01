От удара влетела в автобус: женщина чуть не погибла, нарушив ПДД

Вечером 31 января в Хабаровске сбили пешехода. Женщина переходила дорогу в неустановленном месте, когда на нее наехала машина. После она отлетела в автобус. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Авария произошла в 17:35 в пятницу, 31 января. По улице Серышева на автомобиле Нуundаi Sоlаris ехал 40-летний водитель. Он двигался со стороны Дзержинского в сторону Калинина.
«В районе дома № 7/1 по улице Серышева он допустил наезд на пешехода — женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте, после чего пешеход ударилась об автобус Zhongtong, стоящий на автобусной остановке», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Пешеход, женщина 54 лет, получила травмы. Ее увезли в больницу для обследования, после чего назначено амбулаторное лечение.
Сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.