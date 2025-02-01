Россиянин избил и ограбил пенсионерку на кладбище

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина пытался зарубить топором пожилую мать. Мужчина выпил и повздорил со своей матерью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он схватил в руки топор и нанес ближайшей родственнице множественные удары в область головы и туловища. Раненую пенсионерку доставили в одну из городских больниц. Медики оказывают ей помощь и пока не дают прогнозов. Возбуждено уголовное дело, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.