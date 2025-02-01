Казахстанцу вменяют попытку подкупа российского полицейского

«Прокурором комплекса в казахстанские правоохранительные органы направлено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, совершившего предусмотренное частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Установлено, что 1 января 2025 года сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России на комплексе “Байконур” за нарушение правил дорожного движения (ПДД) остановлен автомобиль марки Toyota Camry под управлением подозреваемого. В ходе разбирательства правонарушитель с целью избежания привлечения к административной ответственности в связи с нарушением ПДД Российской Федерации предложил сотруднику полиции взятку», — сообщает прокуратура комплекса «Байконур».
Согласно информации, «разъяснив злоумышленнику предусмотренную законом уголовную ответственность за дачу взятки, полицейский от получения предложенных денежных средств отказался».
«Вину в инкриминируемом деянии гражданин признал в полном объеме. В связи с тем, что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело в отношении него прокуратурой комплекса передано казахстанским правоохранительным органам для осуществления дальнейшего уголовного преследования. Уголовным законодательством Республики Казахстан максимальное наказание за дачу взятки без отягчающих обстоятельств предусмотрено в виде трех лет лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права заниматься определенной деятельностью», — добавили в российском надзорном органе.