Казахстанцу вменяют попытку подкупа российского полицейского

«Вину в инкриминируемом деянии гражданин признал в полном объеме. В связи с тем, что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело в отношении него прокуратурой комплекса передано казахстанским правоохранительным органам для осуществления дальнейшего уголовного преследования. Уголовным законодательством Республики Казахстан максимальное наказание за дачу взятки без отягчающих обстоятельств предусмотрено в виде трех лет лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права заниматься определенной деятельностью», — добавили в российском надзорном органе.