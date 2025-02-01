В Уссурийске пропала девушка в высоких сапогах

Эльмира может выглядеть немного старше своих лет. Она невысокая (рост — 163 сантиметра) кареглазая брюнетка с волосами ниже плеч. Телосложение худощавое. В день исчезновения носила: коричневый пуховик длиной до бедер с капюшоном, темно-синие джинсы, черные высокие сапоги.