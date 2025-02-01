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В Уссурийске пропала девушка в высоких сапогах

Исчезнувшую ищут трое суток.

Источник: Комсомольская правда

23-летняя Эльмира Иванова перестала выходить на связь с родственниками 28 января, дома в Уссурийске ее тоже не оказалось. Пропавшую девушку ищут волонтеры и полицейские, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Эльмира может выглядеть немного старше своих лет. Она невысокая (рост — 163 сантиметра) кареглазая брюнетка с волосами ниже плеч. Телосложение худощавое. В день исчезновения носила: коричневый пуховик длиной до бедер с капюшоном, темно-синие джинсы, черные высокие сапоги.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам:

8 (4234) 32−16−26, 102 или 112 — полиция;

8 902 488 56 56, 8 924 009 92 21 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).