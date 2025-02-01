В Уссурийске пропала девушка в высоких сапогах

23-летняя Эльмира Иванова перестала выходить на связь с родственниками 28 января, дома в Уссурийске ее тоже не оказалось. Пропавшую девушку ищут волонтеры и полицейские, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Эльмира может выглядеть немного старше своих лет. Она невысокая (рост — 163 сантиметра) кареглазая брюнетка с волосами ниже плеч. Телосложение худощавое. В день исчезновения носила: коричневый пуховик длиной до бедер с капюшоном, темно-синие джинсы, черные высокие сапоги.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам:
8 902 488 56 56, 8 924 009 92 21 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).