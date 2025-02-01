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Девятилетняя москвичка перевела мошенникам 780 тысяч рублей

В Москве неизвестный убедил школьницу, что по ошибке перевел миллион ее родителям и оставил семью без накоплений. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник: Freepik

Злоумышленник связался с ребенком в одном из мессенджеров, мужчина сообщил девочке, что случайно перевел миллион рублей ее родителям и она должна помочь вернуть деньги. Школьница взяла телефоны отца и матери, зашла в банковские приложения и «вернула» невнимательному незнакомцу 780 тысяч рублей.

О произошедшем девочка рассказала родителям, семья обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Ишиме мошенники под предлогом получения выигрыша обманули 12-летнего мальчика, ребенок перевел аферистам 165 тысяч рублей со счета матери. С мальчиком связались неизвестные и сообщили, что он получил крупный выигрыш в игре. Чтобы получить деньги, ребенок должен был совершить платежи с карты родительницы.