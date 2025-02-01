Девятилетняя москвичка перевела мошенникам 780 тысяч рублей

До этого сообщалось, что в Ишиме мошенники под предлогом получения выигрыша обманули 12-летнего мальчика, ребенок перевел аферистам 165 тысяч рублей со счета матери. С мальчиком связались неизвестные и сообщили, что он получил крупный выигрыш в игре. Чтобы получить деньги, ребенок должен был совершить платежи с карты родительницы.