В Иркутской области ликвидировали незаконную майнинговую ферму

Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года. Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года. Запрет будет применяться в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно — в пики энергопотребления.