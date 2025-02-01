В Иркутской области ликвидировали незаконную майнинговую ферму

«К электрическим сетям СНТ “Ангарский берег — 19” была подключена майнинговая ферма, которая располагалась на землях лесного фонда Ангарского лесничества, тем самым используя указанный земельный участок не по назначению, в отсутствие правоустанавливающих документов», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила исковое заявление, чтобы заставить владельца фермы прекратить нецелевое использование земель лесного фонда и демонтировать оборудование для добычи криптовалюты. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.
О запрете майнинга на территории России.
Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года. Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года. Запрет будет применяться в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно — в пики энергопотребления.