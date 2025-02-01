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В Уфе 68-летний водитель не нажал на «ручник» и врезался в столб

В Уфе 68-летний водитель не нажал на «ручник» и врезался в столб.

Источник: ГАИ Уфы

В Уфе накануне вечером 68-летний водитель припарковал свой автомобиль Toyota RAV4, но не нажал на стояночный тормоз. В результате иномарка столкнулась со стоящим после ДТП автомобилем SsangYong, а затем наехала на электроопору. Об этом сообщили в госавтоинспекции столицы.

Пострадавший водитель доставлен в больницу, после оказания помощи он отпущен. По факту ДТП начато административное разбирательство.

Добавим, за минувшие сутки в Уфе пресечено 330 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ДПС задержали четырёх водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, сообщал «Башинформ».