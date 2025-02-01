В Уфе 68-летний водитель не нажал на «ручник» и врезался в столб.

В Уфе накануне вечером 68-летний водитель припарковал свой автомобиль Toyota RAV4, но не нажал на стояночный тормоз. В результате иномарка столкнулась со стоящим после ДТП автомобилем SsangYong, а затем наехала на электроопору. Об этом сообщили в госавтоинспекции столицы.