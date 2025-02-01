Суд в Севастополе вынес первый в России приговор за пропаганду чайлдфри

По данным полиции, мониторинг соцсетей вели сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э»). Они утверждают, что 29-летняя женщина публиковала «мизантропические посты», в том числе «высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни».
В качестве примеров приводятся три картинки: коллаж с героями фильмов и сериалов, показывающими средний палец, скриншот из мультфильма «Рик и Морти», а также фотография режиссера Квентина Тарантино с цитатой о том, что его девиз — «делать фильмы, а не детей». Какое отношение первые две картинки имеют к пропаганде чайлдфри, не уточняется.
В полиции отметили, что после вступления запрета о «пропаганде чайлдфри» в силу женщина не удалила публикации, и они остались доступны на ее странице. В отношении нее составили протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП. На всех фото замазана дата публикации. По закону срок давности для ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ составляет 90 дней.
Президент Владимир Путин в ноябре 2024 года подписал закон, который предусматривает административное наказание за пропаганду идей чайлдфри — осознанного отказа от рождения детей. За нарушение закона физлицам грозит штраф до 400 тыс., должностным лицам — до 800 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб. Распространение идей чайлдфри запрещается в интернете, СМИ, рекламе и кино. Роскомнадзор разработал критерии для блокировки пропаганды чайлдфри.