Суд в Севастополе вынес первый в России приговор за пропаганду чайлдфри

В качестве примеров приводятся три картинки: коллаж с героями фильмов и сериалов, показывающими средний палец, скриншот из мультфильма «Рик и Морти», а также фотография режиссера Квентина Тарантино с цитатой о том, что его девиз — «делать фильмы, а не детей». Какое отношение первые две картинки имеют к пропаганде чайлдфри, не уточняется.