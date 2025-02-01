В Перми задержан мужчина, едва не убивший из ревности 16-летнюю девушку

Мужчина, который из ревности едва не убил 16-летнюю девушку, задержан в Перми.
Инцидент произошёл 30 января в одной из квартир в Дзержинском районе города.
26-летний молодой человек поссорился с девушкой и на почве ревности начал избивать её руками и ногами.
В какой-то момент он начал душить жертву, сдавливая её шею руками.
Действия подозреваемого пресекла его мать, которая находилась в квартире.
Она ворвалась в комнату и спасла девушку, предотвратив её гибель.
С множественными травмами головы и тела пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.
Следователи и сотрудники МВД по Пермскому краю установили и задержали причастного к преступлению мужчину.
Возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство.
В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли объекты и предметы, указывающие на причастность подозреваемого к преступлению.
Допрошены свидетели и очевидцы, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о другом случае ревности, когда жительница Пермского края подожгла дом своего возлюбленного.
Владелец дома вовремя заметил пожар и успел потушить его, предотвратив трагедию.