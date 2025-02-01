Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Ульяновска возобновил работу

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Временные ограничения на работу аэропорта Ульяновска сняты в 8:30 мск, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

Источник: МК

«В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.