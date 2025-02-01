Аэропорт Ульяновска возобновил работу

«В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Временные ограничения на работу аэропорта Ульяновска сняты в 8:30 мск, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.
«В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.