Бастрыкин затребовал доклад об избиении врачей скорой в Петербурге

Петербуржец набросился в парадной дома на фельдшеров скорой, которых ранее вызвал.
Мужчина и женщина получили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Нападавшего задержали быстро. Им оказался безработный 39-летний петербуржец.
Сразу после задержания на мужчину оформили протокол о мелком хулиганстве, а в Следкоме Петербурга возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».
«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе ведомства.