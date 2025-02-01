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Бастрыкин затребовал доклад об избиении врачей скорой в Петербурге

Инцидент произошел 29 января в Невском районе Северной столицы.

Петербуржец набросился в парадной дома на фельдшеров скорой, которых ранее вызвал.

Мужчина и женщина получили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Нападавшего задержали быстро. Им оказался безработный 39-летний петербуржец.

Сразу после задержания на мужчину оформили протокол о мелком хулиганстве, а в Следкоме Петербурга возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

СК