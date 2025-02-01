21-летняя жительница Тулуна отправится под арест за пьяную езду без прав

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Приангарью, госавтоинспекторы начали преследование, включив световую и звуковую сирену. Нарушителя удалось задержать, им оказалась 21-летняя местная жительница с явными признаками опьянения. Освидетельствование подтвердило предположения инспекторов. Кроме того, они выяснили, что у девушки никогда не было водительского удостоверения.