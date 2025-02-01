21-летняя жительница Тулуна отправится под арест за пьяную езду без прав

Инспекторы ДПС Тулунского района накануне, 31 января, находясь на маршруте патрулирования, заметили автомобиль Nissan Sunny, водитель которого двигался с нарушением ПДД и создавал аварийные ситуации. Дорожные полицейские проследовали за автомобилистом и при помощи сигнальной говорящей установки потребовали остановиться, однако автолюбитель только прибавил скорость, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Приангарью, госавтоинспекторы начали преследование, включив световую и звуковую сирену. Нарушителя удалось задержать, им оказалась 21-летняя местная жительница с явными признаками опьянения. Освидетельствование подтвердило предположения инспекторов. Кроме того, они выяснили, что у девушки никогда не было водительского удостоверения.
В отношении местной жительницы был составлен ряд административных материалов.
По решению суда ей назначено наказание в виде ареста и помещения в спецприемник на 10 суток. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.