Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21-летняя жительница Тулуна отправится под арест за пьяную езду без прав

Девушка за рулем иномарки нарушала ПДД и создавала аварийные ситуации.

Источник: РИА "Новости"

Инспекторы ДПС Тулунского района накануне, 31 января, находясь на маршруте патрулирования, заметили автомобиль Nissan Sunny, водитель которого двигался с нарушением ПДД и создавал аварийные ситуации. Дорожные полицейские проследовали за автомобилистом и при помощи сигнальной говорящей установки потребовали остановиться, однако автолюбитель только прибавил скорость, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Приангарью, госавтоинспекторы начали преследование, включив световую и звуковую сирену. Нарушителя удалось задержать, им оказалась 21-летняя местная жительница с явными признаками опьянения. Освидетельствование подтвердило предположения инспекторов. Кроме того, они выяснили, что у девушки никогда не было водительского удостоверения.

В отношении местной жительницы был составлен ряд административных материалов.

По решению суда ей назначено наказание в виде ареста и помещения в спецприемник на 10 суток. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.

ГИБДД