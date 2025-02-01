«Военнослужащий из Австралии» обманул пожилую челябинку

Сообщается, что 71-летняя пенсионерка в соцсети познакомилась с молодым человеком, представившимся военнослужащим из Австралии. Переписка длилась месяц, причем «иностранец» использовал переводчик текста, чтобы читать сообщения жительницы Чебаркуля.
Спустя какое-то время собеседник предупредил женщину, что находится в зоне арабо-израильского конфликта и не может выехать домой, так как нуждается в деньгах. Сердобольная женщина трижды переводила деньги на счет, реквизиты которой указал собеседник.
«В общей сложности она отправила ему 194 тыс. рублей, 80 из которых — это кредитные деньги. Когда мужчина попросил деньги и для своего знакомого, пенсионерка рассказала о происходящем внучке, которая направила ее в ОВД», — рассказали в ГУ МВД региона.
В следственном отделе МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).