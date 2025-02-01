«Военнослужащий из Австралии» обманул пожилую челябинку

«В общей сложности она отправила ему 194 тыс. рублей, 80 из которых — это кредитные деньги. Когда мужчина попросил деньги и для своего знакомого, пенсионерка рассказала о происходящем внучке, которая направила ее в ОВД», — рассказали в ГУ МВД региона.