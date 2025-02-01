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В Тверской области прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед

В Конаковском районе Тверской области прохожие спасли двух несовершеннолетних, которые гуляли по берегу реки и оказались в ледяной воде. Об этом сообщает областная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в городе Конаково, двое детей семи и девяти лет гуляли по берегу реки Донховка и провалились под лед. Несовершеннолетних смогли вытащить из ледяной воды очевидцы.

По факту произошедшего проверку проводит областная прокуратура, будет дана оценка действиям законных представителей, а также системы профилактики по соблюдению прав несовершеннолетних. Подробности о состоянии школьников неизвестны.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области спасли ребенка на тюбинге, застрявшего на льду пруда. В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили на льду пруда ребенка. Мальчик катался на тюбинге и выехал на тонкий лед водоема. Вызволять юного любителя зимней забавы отправились специалисты из Леноблпожспаса, при помощи спасательного щита и веревки несовершеннолетнего подтянули к берегу и передали родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Прокуратура